Путин обсудит с членами правительства развитие регионов

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин, в среду, 11 сентября, будет работать в Ново-Огареве, откуда «проведет совещание с членами правительства». Он отметил, что будут обсуждаться программы развития регионов и вопрос исполнения государственной программы развития Калининградской области. Докладчиками станут министр экономического развития РФ Максим Решетников и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Песков добавил, что также будут рассматриваться «текущие вопросы». По его словам, встреча будет открыта для прессы. При этом другие встречи будут непубличными.

Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин на текущей неделе проведет совещание с членами правительства. Оно пройдет в режиме видеоконференции. Также Песков рассказал о планах Путина принять участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений «Океан-2024».

Ранее Путин назвал регион, который стал флагманом РФ в новой экономической реальности.