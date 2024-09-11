Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков прокомментировал обвинения Байдена в отсутствии контактов с РФ

Песков: звонок Байдена Путину не смог бы поставить точку в конфликте на Украине

close
Shamil Zhumatov/AP

Звонок президента США Джо Байдена его российскому коллеге Владимиру Путину не смог бы поставить точку в конфликте на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины, как расходный материал подавления всего, что связано с РФ», — сказал пресс-секретарь президента России.

Накануне прошли теледебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с вице-президентом Штатов Камалой Харрис. В ходе диалога бывший глава Белого дома обвинил Байдена в отсутствии контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, за два года боевых действий президент США даже ни разу не позвонил Путину.

Кроме того, в ходе дебатов республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Что еще обсудили кандидаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде объяснили, почему Трамп переиграл Харрис на дебатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами