Песков прокомментировал обвинения Байдена в отсутствии контактов с РФ

Звонок президента США Джо Байдена его российскому коллеге Владимиру Путину не смог бы поставить точку в конфликте на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины, как расходный материал подавления всего, что связано с РФ», — сказал пресс-секретарь президента России.

Накануне прошли теледебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с вице-президентом Штатов Камалой Харрис. В ходе диалога бывший глава Белого дома обвинил Байдена в отсутствии контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, за два года боевых действий президент США даже ни разу не позвонил Путину.

Кроме того, в ходе дебатов республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Что еще обсудили кандидаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде объяснили, почему Трамп переиграл Харрис на дебатах.