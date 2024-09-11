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Эксперт объяснил, почему Вучич не торопится принять приглашение на саммит БРИКС

Политолог Пшеничников: Запад мог запретить Вучичу посещать саммит БРИКС

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buducnostsrbijeav/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Политический обозреватель Игорь Пшеничников в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему президент Сербии Александр Вучич в ответ на приглашение на саммит БРИКС в Казани заявил, что у него много других важных обязательств. По мнению эксперта, это похоже на демонстрацию выбора нынешнего сербского руководства.

«Ответ Вучича на приглашение Путина, как ни пытался президент Сербии отшутиться, был похож, пардон, на кукиш», — отметил Пшеничников.

Он напомнил, что не так давно Сербию посещал директор ЦРУ Уильям Бернс, однако итоги его встречи с Вучичем не были освещены в СМИ. Вероятно, президента республики отговаривали от поездки в Казань, предположил эксперт.

6 сентября сербский вице-премьер Александр Вулин сообщил, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич планируют по телефону обсудить приглашение на саммит БРИКС.

Днем ранее Вучич заявил, что получил приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября, однако в Сербии на те даты запланированы приемы важных «гостей из-за границы, много важных визитов и поездок». При этом лидер республики уточнил, что окончательно примет решение в районе 10 октября.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее Евросоюз выдвинул Сербии требование по отношениям с Россией.

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