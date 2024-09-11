Политолог оценил слухи о желании Украины склонить Россию к переговорам

После масштабной атаки российских регионов десятками украинских дронов в сети появились предположения, что так Киев стремится склонить Россию к переговорам. Однако на самом деле речь идет не о мирном урегулировании, а о желании украинских властей заставить Москву признать свои требования, объяснил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с 360.ru.

«Они хотят склонить нас к признанию своих ультимативных требований, всеми своими действиями, всеми ударами, всеми терактами и так далее», — пояснил эксперт, добавив, что Россию эти условия не устраивают.

Стремление Украины воевать политолог объяснил несамостоятельностью этой страны и отсутствием независимых властей, получивших соответствующий приказ из США. Поэтому сейчас стратегия Киева — это обычная война, считает Марков.

С ним согласился эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Сообщения о том, что Киев якобы стремится к переговорам, он связал с усталостью Запада и нехваткой ресурсов, которая повышает риск сокращения поставок оружия.

Напомним, в ночь на понедельник ПВО России поразили 144 украинских БПЛА над девятью регионами страны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в многоквартирные дома, одну из женщин спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве задержали «наводчика» ВСУ, который фотографировал здания незадолго до атаки дронов.