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Украина хочет, чтобы Индия сыграла активную роль в урегулировании конфликта

Посол Полищук: Украина хочет видеть Индию модератором переговоров Москвы и Киева

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Depositphotos

Посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук заявил, что украинская сторона хотела бы видеть Индию модератором переговоров между Москвой и Киевом, передает Bloomberg.

Украина хочет, чтобы Индия использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам, сказал Полищук. Киев предложил Нью-Дели провести мирный саммит до ноября 2024 года, но пока не ясно, согласится ли он, отмечает агентство.

«Если Индия стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН в своих интересах, она устанавливает слишком низкую планку», — сказал Полищук.

По словам посла, Индии не следует довольствоваться ролью «почтальона, передающего сообщения между Украиной и Россией», а играть более «активную роль».

Активное участие Индии в прекращении конфликта стало актуальным, поскольку с наступлением зимы Россия наносит удары по энергетическим объектам Украины, подчеркивает Bloomberg.

Накануне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что представители Москвы и Киева должны вместе присутствовать на переговорах о завершении конфликта. По его словам, разрешить противоречия военным путем не получится.

Ранее Лавров высказался о переговорах Моди и Зеленского в Киеве.

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