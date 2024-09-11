В Киев приехали президент Литвы, премьер Латвии и глава сената Чехии

На территорию Украины прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил. Об этом сообщает украинское издание «Бабель».

«Сегодня в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», — говорится в сообщении.

Науседа написал в социальной сети X, что в рамках визита планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь Выстрчил приехал для участия в саммите «Крымской платформы».

Издание «Общественное» со ссылкой на офис премьера Латвии сообщило, что Силиня будет находиться на Украине до 13 сентября. В планах ее визита намечены встречи с украинскими чиновниками, а также участие в обсуждениях будущей поддержки Киева со стороны Риги.

В августе на Украину приезжал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это была первая поездка индийского премьера в республику с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. В рамках визита Моди встретился с президентом Украины.

Ранее в Британии напомнили о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину.