Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киев приехали президент Литвы, премьер Латвии и глава сената Чехии

Президент Литвы Науседа и премьер Латвии Силиня прибыли на Украину

close
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

На территорию Украины прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил. Об этом сообщает украинское издание «Бабель».

«Сегодня в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», — говорится в сообщении.

Науседа написал в социальной сети X, что в рамках визита планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь Выстрчил приехал для участия в саммите «Крымской платформы».

Издание «Общественное» со ссылкой на офис премьера Латвии сообщило, что Силиня будет находиться на Украине до 13 сентября. В планах ее визита намечены встречи с украинскими чиновниками, а также участие в обсуждениях будущей поддержки Киева со стороны Риги.

В августе на Украину приезжал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это была первая поездка индийского премьера в республику с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. В рамках визита Моди встретился с президентом Украины.

Ранее в Британии напомнили о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами