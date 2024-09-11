Правительство Финляндии продолжает поддерживать конфронтацию с Россией через решения, которые в первую очередь касаются простых граждан. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил финский журналист Кости Хейсканен. По словам обозревателя, прораб на одной из местных строек рассказал ему, что вынужден отказаться от работы на объектах, которыми владеют граждане РФ.

«Дискриминация в Финляндии уже начинает подходить к масштабам Балтии. Ранее было известно, что восточные школы Финляндии закрываются из-за опасности того, что российские СМИ и российские спецслужбы будут воздействовать на учеников и родителей учеников и подвергать их массовому «промыванию мозгов». Но похоже, что мозги-то промыты очень сильно у финнов», — отметил репортер.

До этого Хейсканен призвал иностранных журналистов объединиться, забыть все распри и вместе делать честные репортажи о России, показывая, чем на самом деле живет страна. По его словам, важной составляющей совместной работы должна быть борьба с русофобией и разжиганием ненависти в западных странах.

Он также сообщил, что совместно с итальянским военным корреспондентом Андреа Лучиди открыл в Москве специальный корпункт для иностранных журналистов, которые хотят рассказывать объективную информацию о России и специальной военной операции на Украине, а не навязываемую западными СМИ.

Ранее западный журналист рассказал о «пакостях» эстонских пограничников.