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Шольц вновь призвал провести конференцию по Украине с участием России

Шольц вновь высказался за проведение конференции по Украине с участием РФ

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URS FLUEELER/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил о необходимости проведения конференции по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей РФ. С таким мнением глава немецкого кабмина выступил в бундестаге, передает ТАСС.

«И я скажу это снова… нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», — отметил канцлер.
Шольц призвал «изучить» возможные выходы из украинского кризиса.

До этого немецкий канцлер заявлял, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому, по его мнению, важно провести еще одну конференцию по украинскому кризису.

6 сентября министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров.
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам прошедшего там очередного заседания группы по координации поставок оружия Киеву, созданной западными странами.

Ранее в Раде заявили, что Германия не будет «на 100%» поддерживать Киев на переговорах.

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