Шольц вновь призвал провести конференцию по Украине с участием России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил о необходимости проведения конференции по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей РФ. С таким мнением глава немецкого кабмина выступил в бундестаге, передает ТАСС.

«И я скажу это снова… нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», — отметил канцлер.

Шольц призвал «изучить» возможные выходы из украинского кризиса.

До этого немецкий канцлер заявлял, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому, по его мнению, важно провести еще одну конференцию по украинскому кризису.

6 сентября министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам прошедшего там очередного заседания группы по координации поставок оружия Киеву, созданной западными странами.

Ранее в Раде заявили, что Германия не будет «на 100%» поддерживать Киев на переговорах.