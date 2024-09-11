Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде объяснили, почему Трамп переиграл Харрис на дебатах

Сенатор Джабаров: Трамп переиграл Харрис на первых дебатах

close
Reuters

В прошедших накануне первых дебатах кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа явного проигрыша представительницы демократов не было. Однако все равно республиканец явно ее переиграл, отметил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Предварительно, Камала Харрис не провалилась. Хотя особенными познаниями не блистала в области внешней политики. Трамп ее явно переиграл», — заявил сенатор, добавив, что Харрис хоть и уступила, но «не была разгромлена».

Сегодня жителей США больше интересует не внешняя политика, а то, что происходит внутри страны, добавил Джабаров. Он также отметил, что Трампу в этот раз «удалось сдержаться» и не использовать личные оскорбления, в результате чего прошедшие дебаты сыграли на руку обоим кандидатам.

Напомним, накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты раскрыли победителя дебатов Трампа и Харрис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами