В Совфеде объяснили, почему Трамп переиграл Харрис на дебатах

В прошедших накануне первых дебатах кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа явного проигрыша представительницы демократов не было. Однако все равно республиканец явно ее переиграл, отметил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Предварительно, Камала Харрис не провалилась. Хотя особенными познаниями не блистала в области внешней политики. Трамп ее явно переиграл», — заявил сенатор, добавив, что Харрис хоть и уступила, но «не была разгромлена».

Сегодня жителей США больше интересует не внешняя политика, а то, что происходит внутри страны, добавил Джабаров. Он также отметил, что Трампу в этот раз «удалось сдержаться» и не использовать личные оскорбления, в результате чего прошедшие дебаты сыграли на руку обоим кандидатам.

Напомним, накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты раскрыли победителя дебатов Трампа и Харрис.