Маск оценил дебаты Харрис и Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прошедшие дебаты кандидатов в президенты США, заявил на своей странице в соцсети X, что демократка Камала Харрис «превзошла ожидания» многих, но республиканец Дональд Трамп все равно лучше справится с работой на посту главы государства.

«Сегодня ночью Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов, я твердо верю, что Трамп справится гораздо лучше», — написал он.

Маск отметил, что по его мнению, ведущие дебатов были не справедливы к Трампу.

Кроме этого, бизнесмен задался вопросом, почему Харрис не продемонстрировала хорошую работу на посту вице-президента США. Маск уверен, что в настоящее время Харрис фактически управляет страной, так как действующий президент Джо Байден редко появляется на работе. Предприниматель подытожил, что в случае избрания Харрис президентом, все текущие тенденции сохранятся еще на четыре года.

11 сентября в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Что еще обсудили кандидаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где может пройти второй раунд дебатов Трампа и Харрис.