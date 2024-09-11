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В США заявили, что Запад может пожалеть о вторжении ВСУ в Курскую область

Экс-чиновник США Грин: Запад может пожалеть об атаке ВСУ на Курскую область

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Reuters

Западные аналитики высказывают опасения, что в будущем придется сожалеть о нападении ВСУ на территорию Курской области. Об этом заявил бывший старший директор по РФ и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрик Грин, его слова приводит The Wall Street Journal.

«(На Западе. – прим. ред.) высказывают много опасений, что это (атака ВСУ на Курскую область. – прим. ред.) просто как много сладкого, о котором пожалеют через шесть-восемь недель», — подчеркнул он.

Как пишет The Wall Street Journal, украинские чиновники надеялись, что наступление заставит Россию отвести войска, имеющие решающее значение для наступления на Донбассе. «Но все больше признаков того, что Москва не клюнула на приманку», — подытоживает газета.

До этого издание писало, что США и другие союзники Украины хотят, чтобы Киев «задумался» о «плане Б» на следующий год ведения боевых действий. Отмечалось, что Запад желает добиться от Украины «реалистичных целей» в рамках конфликта.

Ранее в США назвали пугающими темпы отступления ВСУ в ДНР.

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