Захарова прокомментировала прошедшие дебаты Трампа и Харрис

Предвыборные дебаты экс-президента США Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис можно сравнить с поединком борцов на «Титанике». Об этом в эфире радио «Sputnik» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что сама постановка вопроса о том, кто победил на предвыборных дебатах в США является «диковатой». Официальный представитель МИД РФ предложила аналогию с «Титаником».

«Вот «Титаник» — мощный, очень дорогой, раскрученный… На борту этого же «Титаника» происходит матч двух известных борцов… Это имеет какое-то значение? До айсберга осталось 15 минут», — отметила она.

До этого американский журналист Бен Шапиро заявлял, что модераторы выступили на стороне Харрис на ее дебатах с Трампом.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее Харрис готовилась, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.