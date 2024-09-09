Харрис готовится, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах

Кандидат на пост президента США Камала Харрис во время подготовки к дебатам с Дональдом Трампом изучала информационные материалы, готовила ответы на потенциальные вопросы, связанные с предвыборной программой, а также подготовилась к «рядом непредвиденным моментам», в том числе личным оскорблениям со стороны соперника. Детали подготовки к дебатам раскрыл телеканал NBC.

Харрис также раздумывает над тем, как вплести собственную биографию в свои ответы, чтобы раскрыть свой профессиональный путь и личную жизнь американцам до того, как она стала вице-президентом. Кроме того, она также «разработала план», как обыграть возможное рукопожатие с Трампом, отмечается в материале.

Кандидат на пост президента США от Демпартии также подготовилась к ряду «потенциально непредвиденных — и, возможно, исторических — моментов, включая вероятность того, что Трамп сделает уничижительные комментарии в ее адрес», сообщают источники NBC. В частности, Харрис ожидает, что Трамп может назвать ее «этой стервой».

Кроме этого, сообщает телеканал, в процессе подготовки к мероприятию участвовал помощник Хиллари Клинтон Филипп Рейнес, который «играл» Дональда Трампа на имитационных дебатах, надев фирменный темно-синий костюм и красный галстук.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Позже Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября. Он добавил, что «их будут транслировать «ABC fake News».

Ранее Хиллари Клинтон посоветовала Харрис напугать Трампа.