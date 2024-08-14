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Украину предупредили о негативных последствиях избрания Харрис президентом США

Telegraph: победа Харрис на выборах в США не сулит Украине ничего хорошего

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Evelyn Hockstein/Reuters

Возможная победа вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах главы государства не обернется для Украины ничем хорошим. Об этом сообщила газета Telegraph, сославшись на бывшего помощника действующего американского лидера Джо Байдена.

По мнению источника, который пожелал остаться анонимным, кандидат от Демократической партии упустила несколько возможностей установить доверительные отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Ее (Харрис. — «Газета.Ru») неуверенный подход к конфликту не сулит [Украине] ничего хорошего в случае ее победы на президентских выборах», — добавил он.

Также в материале приводятся слова бывшего специального помощника экс-хозяина Белого дома Рональда Рейгана Дага Бэндоу. Он обратил внимание на недостаточную вовлеченность нынешнего вице-президента США в украинский вопрос. Как сказал эксперт, существует достаточно мало свидетельств того, что Харрис вообще заинтересована в этой теме.

«Ее понимание, скорее всего, ограничивается поверхностными тезисами для выступлений», — уточнил Бэндоу.

Авторы статьи, в свою очередь, выразили уверенность, что в случае избрания Харрис ее отношения с Зеленским не будут простыми.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах восстановить отношения с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах.

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Выборы в США — 2024
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