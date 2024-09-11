Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кеннеди-младший назвал политику Байдена рецептом «ядерного самосожжения»

Кеннеди-младший назвал политику Байдена в отношении РФ рецептом ядерного сожжения

close
Brian Snyder/Reuters

Американский политик Роберт Кеннеди-младший назвал политику администрации президента США Джо Байдена по отношению к России и украинскому конфликту рецептом «ядерного самосожжения». Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети Х.

»Трамп высказывает мысль, которую, я надеюсь, все слышат: у России есть ядерное оружие. Политика максимальной конфронтации администрации Байдена, направленная на унизительное поражение России и смену режима, является рецептом ядерного самосожжения», — написал он, комментируя предвыборные дебаты между кандидатами в президенты от Республиканской и Демократической партий Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Кеннеди-младший призывает голосовать за Трампа. По его словам, экс-президент баллотируется против истеблишмента, поэтому часть республиканцев из элиты ненавидит его.

Во время дебатов Трамп вновь заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства.

Ранее журналист раскрыл, кто помогал Харрис на ее дебатах с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами