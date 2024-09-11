Кеннеди-младший назвал политику Байдена рецептом «ядерного самосожжения»

Американский политик Роберт Кеннеди-младший назвал политику администрации президента США Джо Байдена по отношению к России и украинскому конфликту рецептом «ядерного самосожжения». Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети Х.

»Трамп высказывает мысль, которую, я надеюсь, все слышат: у России есть ядерное оружие. Политика максимальной конфронтации администрации Байдена, направленная на унизительное поражение России и смену режима, является рецептом ядерного самосожжения», — написал он, комментируя предвыборные дебаты между кандидатами в президенты от Республиканской и Демократической партий Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Кеннеди-младший призывает голосовать за Трампа. По его словам, экс-президент баллотируется против истеблишмента, поэтому часть республиканцев из элиты ненавидит его.

Во время дебатов Трамп вновь заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства.

Ранее журналист раскрыл, кто помогал Харрис на ее дебатах с Трампом.