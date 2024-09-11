Подсчитано, сколько раз Трамп упомянул Путина во время дебатов

Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис шесть раз упомянул российского президента Владимира Путина и десять раз саму Россию. Такие подсчеты сделало ТАСС по итогам мероприятия.

Трамп выдвинут в кандидаты в президенты от республиканцев, Харрис — от демократов. Дебаты между ними транслировал телеканал ABC News.

Бывший президент США говорил о Путине, рассуждая о том, что конфликтов на Украине и в секторе Газа не было бы, если бы он был действующим главой государства.

В ходе своей речи он раскритиковал действующего президента Джо Байдена за отсутствие контактов с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

Политик также упомянул Путина, когда признал, что Россия не угрожала Соединенным Штатам ядерным оружием.

Во время дебатов Трамп заявлял, что организует переговоры России и Украины и «сведет» президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее Трамп назвал дебаты с Харрис лучшими за его политическую карьеру.