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Подсчитано, сколько раз Трамп упомянул Путина во время дебатов

ТАСС: Трамп более 15 раз упомянул Путина и Россию во время дебатов с Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис шесть раз упомянул российского президента Владимира Путина и десять раз саму Россию. Такие подсчеты сделало ТАСС по итогам мероприятия.

Трамп выдвинут в кандидаты в президенты от республиканцев, Харрис — от демократов. Дебаты между ними транслировал телеканал ABC News.

Бывший президент США говорил о Путине, рассуждая о том, что конфликтов на Украине и в секторе Газа не было бы, если бы он был действующим главой государства.

В ходе своей речи он раскритиковал действующего президента Джо Байдена за отсутствие контактов с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

Политик также упомянул Путина, когда признал, что Россия не угрожала Соединенным Штатам ядерным оружием.

Во время дебатов Трамп заявлял, что организует переговоры России и Украины и «сведет» президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее Трамп назвал дебаты с Харрис лучшими за его политическую карьеру.

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