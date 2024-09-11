NYT не исключила, что ВС РФ займут город Покровск

Россия может получить стратегическое преимущество перед Украиной в случае захвата Покровска к западу от Авдеевки. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Если Россия захватит город Покровск, она получит большое стратегическое преимущество в захвате остальной части Донбасса», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Покровск находится в центре многих железнодорожных и автомобильных линий всего Донбасса. В этой связи, пишет газета, успешное российское наступление «перережет основные линии снабжения войск (Украины. — прим. ред.) в оставшихся украинских опорных пунктах по всему региону».

6 сентября главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN заявил, что ВСУ испытывают наибольшие трудности на Покровском направлении фронта, оно является наиболее проблематичным для украинской армии. По словам главкома, украинские военные делают все необходимое для того, чтобы удержать Красноармейск в рамках упомянутого направления.

Ранее Риттер заявил, что два фронта ВСУ находятся в критическом состоянии.