Киев для лоббирования своих интересов решил с помощью евангелистов получить поддержку Республиканской партии США. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

В статье отмечается, что украинские власти стремятся укрепить свои связи с евангелистами, так как те имеют большое влияние на республиканцев. На случай, если главой Белого дома станет Дональд Трамп, Киев, заручившись поддержкой евангелистов, хочет гарантировать предоставление американской военной помощи.

По словам украинских чиновников, деятельность евангелистов по налаживанию связей с лидерами и избирателями республиканцев имеет решающее значение.

Издание отмечает значительную роль евангелистов в том, что в начале нынешнего года удалось преодолеть сопротивление республиканцев и предоставить Украине военную помощь в размере $61 млрд.

10 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.