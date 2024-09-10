Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава МИД Австрии сделала комплимент Путину

Бывшая глава МИД Австрии назвала Путина талантливым джентльменом

close
Валерий Мельников/РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль сделала комплимент президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«Он очень умный человек и при этом джентльмен. И также хотела бы отметить, что он очень хорошо понимает человеческую природу», — сказала она на площадке выставки «Мой Петербург».

По словам Кнайсль, необходимо очень хорошо понимать человеческую природу, чтобы управлять людьми и возглавить их усилия. Она подчеркнула, что Путин собрал вокруг себя хорошую команду, а выбор подходящих кандидатур является талантом.

Президент России изменил страну самым впечатляющим образом, добавила экс-глава МИД Австрии. «Я ощущаю, что очень уважаю человека, который смог так изменить страну», — резюмировала она.

Кнайсль уехала из Австрии после волны критики из-за ее связей с Россией. В марте стало известно, что Кнайсль окончательно перебралась в РФ и планирует построить дом на востоке страны. При этом российский паспорт Кнайсль получать не собирается, ведь иметь два гражданства — то же, что «быть замужем за двумя людьми».

Ранее немецкий предприниматель Ким Дотком сравнивал Владимира Путина с шахматным гроссмейстером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами