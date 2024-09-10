Экс-глава МИД Австрии сделала комплимент Путину

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль сделала комплимент президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«Он очень умный человек и при этом джентльмен. И также хотела бы отметить, что он очень хорошо понимает человеческую природу», — сказала она на площадке выставки «Мой Петербург».

По словам Кнайсль, необходимо очень хорошо понимать человеческую природу, чтобы управлять людьми и возглавить их усилия. Она подчеркнула, что Путин собрал вокруг себя хорошую команду, а выбор подходящих кандидатур является талантом.

Президент России изменил страну самым впечатляющим образом, добавила экс-глава МИД Австрии. «Я ощущаю, что очень уважаю человека, который смог так изменить страну», — резюмировала она.

Кнайсль уехала из Австрии после волны критики из-за ее связей с Россией. В марте стало известно, что Кнайсль окончательно перебралась в РФ и планирует построить дом на востоке страны. При этом российский паспорт Кнайсль получать не собирается, ведь иметь два гражданства — то же, что «быть замужем за двумя людьми».

Ранее немецкий предприниматель Ким Дотком сравнивал Владимира Путина с шахматным гроссмейстером.