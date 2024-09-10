Байден обсудит с премьером Британии удары ВСУ по РФ дальнобойным оружием

Президент США Джо Байден планирует в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России дальнобойным оружием. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Мы собираемся убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их», — сказал он.

В ближайшее время Байден и Стармер получат позиции по этому вопросу для дальнейшего обсуждения.

До этого координатор администрации президента США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на фоне происшествия в подмосковном Раменском, что в Белом доме считают недопустимыми удары ВСУ вглубь РФ.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. В одном из высотных домов в подмосковном Раменском от удара беспилотника пострадали 54 квартиры из 102-х. По словам губернатора Андрея Воробьева, в доме повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции остались целы.

Ранее глава МИД Венгрии осудил идею об ударах ВСУ западным оружием вглубь России.