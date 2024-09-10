Блинкен «понизил» Зеленского в должности

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с журналистами ошибся и назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одна из целей нашей совместной поездки (с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. — прим. ред.) заключается в том, чтобы услышать напрямую от украинского руководства, включая премьер-министра Зеленского конкретно, о — прошу прощения, президента Зеленского — о том, как украинцы видят свои потребности на данный момент», — отметил Блинкен, говоря о готовящемся визите в столицу Украины 11 сентября.

По его словам, стороны планируют поговорить о потребностях Киева в экономической и военной сферах.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы, которые должны были состоятся в текущем году, отменили. В качестве обоснования такого решения были названы военное положение и всеобщая мобилизация.

Ранее в Раде признали кризис управления на Украине.