Путин заявил, что США пытаются нанести поражение России с помощью Украины

США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы видим, что США пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», — сказал глава государства.

Путин сделал это заявление по видеосвязи во время наблюдения за командно-штабными учениями «Океан — 2024».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что эти учения затронут акваторию сразу нескольких океанов. Представитель кремля отметил, что вместе с российскими моряками в тренировках примут участие военные из других стран, не уточнив, какие зарубежные партнеры России решили присоединиться к маневрам.

Ранее страны НАТО начали серию учений у границ РФ.