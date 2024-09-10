Шольц назвал условие участия России во втором «саммите мира» по Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотел бы видеть Россию на втором «саммите мира» по Украине, однако «это будет сложно», если ВС РФ продолжат наносить удары по территории республики. Его слова приводит Tagesschau.

Он заявил, что кроме военной поддержки Украины нужно изучить ситуацию, как завершить военный конфликт. Шольц заверил, что, как и руководство Украины, он хотел бы видеть представителей РФ не саммите по урегулированию кризиса.

«Конечно, это не сработает, если человек, который должен там сидеть, при этом говорит: «А я продолжаю атаковать», — сказал канцлер ФРГ.

По его словам, в нынешней ситуации нужно проявлять ясность, твердость и характер, чтобы добиться мира и безопасности в Европе.

До этого Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Позже итальянская газета La Repubblica написала, что Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Ранее в Госдуме заподозрили Шольца в лукавстве по Украине.