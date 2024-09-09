Канцлер Германии Олаф Шольц пытается разыграть «украинскую карту», чтобы укрепить свои позиции внутри страны, считает глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что руководитель немецкого кабмина готовит некий мирный план по Украине, который предполагает территориальные уступки Киева России.

«За словами Шольца — одно лукавство и работа на «внутреннюю публику». После неудачных региональных и европейских избирательных кампаний он хочет «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить собственные позиции. Одновременно Шольц видит, что [украинский лидер Владимир] Зеленский проигрывает. И потому возможен элемент «дипломатического маневрирования» на внешнем треке. Однако самый верный путь здесь — не «строить планы» на страницах западной прессы, а прекратить прямые поставки оружия просроченному клоуну и поддержку его бесплодных инициатив, типа «саммита мира», — пояснил Слуцкий.

Он добавил, что только действия могут продемонстрировать серьезность Германии в отношении украинского урегулирования. Слуцкий подчеркнул, что в настоящее время ценность ФРГ как посредника в районе нуля.

7 сентября Шольц призвал к урегулированию конфликта на Украине, выступив за достижение мира как можно скорее. С его точки зрения, следует в ближайшее время провести новую конференцию по Украине и пригласить на нее Россию. Шольц подчеркнул, что его позицию разделяет и Зеленский. Вслед за заявление канцлера ФРГ газета La Repubblica написала о его работе над мирным планом по Украине, способным посадить стороны конфликта за стол переговоров.

Ранее информацию о подготовке Шольцем мирного плана по Украине связали с его желанием остаться канцлером Германии.