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Песков ответил на обвинения США, что РФ использует американских блогеров

Песков: США следует назвать хотя бы одного блогера, которого использует РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

США стоит назвать имя хотя бы одного популярного американского блогера, которого РФ якобы использует для влияния на мнение американской общественности о текущей геополитической ситуации в мире. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал обвинения Вашингтона в адрес Москвы в том, что она с помощью известных блогеров пытается оказывать влияние на американцев. Как сказал представитель российского президента, сейчас подобные высказывания «ни на чем не зиждутся»

«Честно говоря, хотелось бы услышать <...> имя конкретного топового блогера США, которого как-то использует РФ в каких-то целях. Потому что иначе все вот эти заявления являются ничем иным, как голословными обвинениями», — добавил Песков.

5 сентября президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), в ходе которого высказался о предстоящих выборах главы государства в США. Во время мероприятия он сообщил, что Москва собирается «поддержать» кандидата от Демократической партии и действующего американского вице-президента Камалу Харрис.

Ранее США заподозрили в желании обвинить РФ во вмешательстве в выборы.

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