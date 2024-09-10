Шойгу рассказал о решении Путина по атакам на энергообъекты Украины

Российский президент Владимир Путин до вторжения в Курскую область согласился не наносить удары по украинским энергетическим объектам. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает НТВ.

Он отметил, что Анкара просила Москву и Киев отказаться от атак на атомные и энергетические объекты друг друга. Кроме того, турецкая сторона призывала не бить по торговому гражданскому флоту в Черном море.

«Наш президент принял решение и сказал: «Да, давайте, давайте мы такое решение примем», — вспомнил Шойгу.

Но, как сказал секретарь СБ РФ, через некоторое время Украина отказалась от выполнения соответствующих договоренностей. Более того, Киев организовал нападение на Курскую область.

«Когда произошел Курск, нам стало понятно, что имелось в виду под объектами атомной энергетики», — добавил он.

8 сентября командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что вторгнувшиеся в Курскую область украинские солдаты пытались к 3 сентября продвинуться к местной атомной электростанции (АЭС) для ее обстрела. Речь идет об объекте в городе Курчатов.

По словам генерал-майора, бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось реализовать свой план. Тем не менее он допустил, что в ближайшее время украинские формирования вновь попытаются подойти к АЭС.

Ранее на Украине предложили спрятать энергетические сети под землю.