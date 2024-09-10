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Захарова прокомментировала атаку украинских БПЛА на Раменское

Захарова объяснила атаку БПЛА на Раменское ослаблением позиций ВСУ «на земле»

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Сергей Булкин/ТАСС

Украина все больше стремится к террористической деятельности, чем слабее ее позиции «на земле». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ночную атаку украинских БПЛА на российские регионы, в том числе на город Раменское, передает ТАСС.

Она высказала слова поддержки жителям Раменского и подчеркнула, что «политическая оценка» этой атаки будет дана. МИД готовит комментарий и заявление, также будет «работа» в международных организациях.

«Но все, как и говорили: чем слабее позиции на земле у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности», — сказала Захарова.

10 сентября СК завел уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Раменском при атаке были повреждены 54 квартиры.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ врезался в дом рэпера Брутто из «Каспийского груза».

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