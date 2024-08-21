В МИД заявили о нарастающей вовлеченности Латвии в конфликт на Украине

Поставка Латвией на Украину беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) свидетельствует о нарастающей вовлеченности официальной Риги в украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя слова министра обороны Латвии Андриса Спрудса об отправке дронов Киеву, Захарова подчеркнула, что Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий. Власти Латвии, отметила Захарова, не скрывают своего злорадства от того, что поставляемое ими оружие используется Украиной для уничтожения мирных жителей и обстрелов российских городов.

До этого глава министерства обороны Латвии заявил, что беспилотники уже подготовлены к отправке на Украину. Подобная помощь будет предоставлена Киеву в рамках коалиции дронов.

В апреле премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что Рига вскоре направит Киеву первую партию дронов, произведенных в Латвии, на сумму €1 млн. Она также добавила, что вместе с дронами могут быть отправлены инструкторы для их управления, и в будущем планируется увеличить количество поставляемых дронов.

Ранее эксперт предрек крах Прибалтики в случае компромисса между РФ и США по Украине.