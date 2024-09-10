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Илон Маск назвал последствия для США в случае поражения Трампа на выборах

Маск: в США больше не будет настоящих выборов в случае поражения Трампа

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Jonathan Ernst/Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

В США больше не будет настоящих выборов, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет в президентской гонке. Об этом предупредил предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Он напомнил, что лидеры Демократической партии хотят легализовать 15 млн нелегальных мигрантов, а после этого привлечь в страну еще десятки миллионов иностранцев. По мнению Маска, реализация этого плана превратит США в «постоянное однопартийное государство».

«Это последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», — написал Маск.

15 августа Трамп заявил, что провальная миграционная политика нынешней администрации США привела к эпидемии преступности в стране. Политик напомнил, что предупреждал о том, что совершаемые нелегальными мигрантами преступления достигнут масштаба эпидемии. Он назвал мигрантов «жестокими, подлыми, злыми» людьми, которых впустила в страну вице-президент США Камала Харрис.

В марте Маск сказал, что президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов. Так предприниматель прокомментировал публикацию о том, что полиция в Лос-Анджелесе сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, грабящим дома.

Ранее Маск обвинил Байдена в попытке изменить баланс сил на выборах при помощи мигрантов.

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