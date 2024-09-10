Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ушел в отставку из-за несостоявшегося «дипломатического прорыва» в Африке, пишет maliactu. По информации портала, чиновник возглавлял усилия Киева по привлечению на свою сторону стран на Африканском континенте.

«Отставка Кулебы стала следствием многочисленных провалов его ведомства, особенно на Африканском континенте. Украинская политика в Африке показала себя полностью несостоятельной. Недавнее открытие новых посольств Африке не привело к ожидаемой поддержке Украины в ее войне против России. Эта неспособность объединить африканских союзников [Украины] отразила фиаско проводившейся Кулебой политики», — говорится в тексте.

Как отмечает maliactu, проблемы Киева в Африке подтверждает инцидент с поддержкой туарегов-сепаратистов на севере Мали, воспринятый в штыки по всему региону. Портал подчеркивает, что из-за этого Украина столкнулась с обвинениями в поддержке террористических формирований.

Одним из наиболее показательных свидетельств этого поражения явилась позорная поддержка Украиной туарегов-сепаратистов на севере Мали, указывает портал. Эта поддержка повлекла за собой волну возмущения на всем Африканском континенте, в частности, в Сенегале, где украинский посол подвергся жесткой критике из-за поддержки Киевом террористических малийских группировок.

20 августа стало известно, что главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке. Это решение последовало за атакой повстанцев-туарегов на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер», которые сражались на стороне правительства в северном Мали в конце июля. В ответ ряд стран региона разорвали дипотношения с Киевом.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и Минюста страны. Место министра иностранных дел, в частности, занял его бывший заместитель Андрей Сибига. Сами отставки в украинском медиапространстве назвали пиар-акцией офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

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