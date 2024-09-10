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Глава МИД РФ и генсек ОИС заявили об особых отношениях России с членами объединения

Лавров и генсек ОИС Таха указали на особые отношения РФ с членами объединения

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Wikimedia Commons

Российская Федерация и страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддерживают особые отношения, заявили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ОИС Хусейн Ибрахим Таха. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ и генсек ОИС провели встречу в столице Саудовской Аравии на полях заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Лавров и Таха высоко оценили особые отношения и дружбу между странами ОИС и Россией и выразили стремление укреплять партнерство и сотрудничество в рамках статуса РФ как наблюдателя в организации.

В мае Лавров в обращении к участникам Форума молодых дипломатов стран ОИС заявил, что Российская Федерация совместно с Организацией исламского сотрудничества продолжит борьбу с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире. По словам дипломата, Россия намерена способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности.

Ранее в Общественной палате рассказали о многовековых традициях России в области межконфессионального взаимодействия.

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