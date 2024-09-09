В России утвердили состав комиссии Госсовета по взаимодействию органов власти

В России утвердили состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить... состав комиссии Государственного совета РФ по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти», — сказано в документе.

Путин также назначил руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайно председателем этой комиссии.

В июле президент России внес изменения в состав президиума Госсовета, включив в него несколько новых глав регионов.

Так, в президиум вошли временно исполняющие обязанности губернаторов Тульской и Самарской областей Дмитрий Миляев и Вячеслав Федорищев. Кроме того, туда включили губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, губернатора Рязанской области Павла Малкова, главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».