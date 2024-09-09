В Германии раскритиковали Шольца за слова об участии РФ в конференции по Украине

Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о том, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. В беседе с Bild он заявил, что таким образом Шольц подталкивает Киев к «фиктивному миру».

«Шаг канцлера был предсказуем, поскольку он вписывается в стратегию части СДПГ по очень тонкому подталкиванию Украины к фиктивному миру, определяемому Россией, в котором поддержка постепенно сокращается, а вместо нее требуются фиктивные переговоры», — заявил Кизеветтер.

По его словам, Шольц пытается выставить себя канцлером мира, однако на самом деле ухудшает ситуацию для Украины, тем самым ослабляя безопасность Европы, в том числе Германии.

Накануне Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Позже итальянская газета La Repubblica написала, что Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Ранее в Кремле ответили на слова Шольца о необходимости переговоров по Украине.