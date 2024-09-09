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В Кремле ответили на слова Шольца о необходимости переговоров по Украине

Песков о словах Шольца про переговоры по Украине: очертания не прослеживаются

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Global Look Press

Россия пока не прослеживает возможностей для переговоров по конфликту на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, комментируя интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, очертания не прослеживаются. Мы слышим разные заявления европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений с собственно с той стороны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о подходящем моменте для переговоров.

Песков подчеркнул, что в Кремле абсолютно согласны с федеральным канцлером, что террористический акт и диверсия на газопроводе «Северный поток» должны быть тщательно расследованы, несмотря на попытки замять это дело.

В интервью немецкому телеканалу ZDF Шольц заявлял, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию конфликта.

По информации газеты La Repubblica, немецкий канцлер работает над собственным мирным планом.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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