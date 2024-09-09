В Европе сочли, что США не готовы быть «зонтиком безопасности» для ЕС

Смещение стратегической доктрины США в сторону противостояния с Китаем открывает проблему безопасности Европы, которая пока сама не может быстро наращивать военно-производственный потенциал. Об этом говорится в посвященном проблемам конкурентоспособности ЕС докладе экс-премьера Италии Марио Драги для Еврокомиссии (ЕК).

«Стратегическая доктрина США смещается с Европы в сторону Тихоокеанского региона», — констатирует автор документа.

Речь идет о расширении роли альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) для противодействия Китаю.

В докладе подчеркивается, что страны ЕС после многих лет мирного времени и обеспечения безопасности Европы с помощью американского «зонтика» пока не готовы быстро наращивать военные расходы.

«При этом оборонная промышленность требует огромных инвестиций, чтобы наверстать упущенное», — констатирует Драги.

До этого в том же документе сообщалось, что экономический рост Европы постепенно замедляется, одновременно увеличивается отставание региона от США и Китая по технологическому развитию, что усугубляется отказом ЕС от важного поставщика энергии в лице России; названные тенденции угрожают самому существованию ЕС.

Ранее в МИД Венгрии назвали причину усугубления военного кризиса в Европе.