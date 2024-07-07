Кризис в Евросоюзе усугубляют провоенные политики, которые выступают за увеличение военной помощи Украине, отправку туда войск и поднимают вопрос применения ядерного оружия, а также критикуют миротворческую миссию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, прошедшая неделя показала, что, а точнее кто, является причиной усугубления военного кризиса в Европе.

«В Европе много провоенных политиков, которые на этой неделе критиковали правительство и премьер-министра Венгрии за работу ради мира и ведение переговоров о возможности мира», — сказал Сийярто.

Он отметил, что последние два года эти политики усугубляли военный кризис в Европе поставками вооружения Украине, заявлениями об отправке туда войск и «разговорами о ядерном оружии».

До этого Сийярто призвал европейских провоенных политиков «пристегнуть ремни безопасности», поскольку на следующей неделе ожидается продолжение миротворческой миссии Орбана.

6 июля Орбан заявил о намерении на следующей неделе провести несколько «таких же неожиданных» встреч после личного общения с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.