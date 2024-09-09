Умер экс-глава Марий Эл Евстифеев

Бывший глава республики Марий Эл Александр Евстифеев скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Евстифеев посвятил свою жизнь общественной и политической деятельности. Во время его работы на посту главы республики, по словам Зайцева, регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии.

Зайцев выразил соболезнования родным и близким Евстифеева.

Причины смерти политика не уточняются.

Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области. Он занял пост временно исполняющего обязанности главы Марий Эл 6 апреля 2017 года по назначению президента России Владимира Путина. В сентябре того же года Евстифеев был избран жителями региона на пост.

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