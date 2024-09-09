Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер экс-глава Марий Эл Евстифеев

Экс-глава Марий Эл Евстифеев ушел из жизни в возрасте 66 лет

close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Бывший глава республики Марий Эл Александр Евстифеев скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Евстифеев посвятил свою жизнь общественной и политической деятельности. Во время его работы на посту главы республики, по словам Зайцева, регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии.

Зайцев выразил соболезнования родным и близким Евстифеева.

Причины смерти политика не уточняются.

Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области. Он занял пост временно исполняющего обязанности главы Марий Эл 6 апреля 2017 года по назначению президента России Владимира Путина. В сентябре того же года Евстифеев был избран жителями региона на пост.

4 сентября умер заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Ему было 65 лет. Причины смерти во фракции не раскрыли.

Ранее умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР Жулпа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами