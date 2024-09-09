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Дотком объяснил, почему Зеленскому запрещают вести переговоры с РФ

Дотком: Зеленскому запрещают переговоры с РФ, т.к. это означает победу России

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Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не дают разрешения вести переговоры по Украине, поскольку их начало будет означать победу России в конфликте. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России», — подчеркнул он.

По словам Доткома, такое развитие событий может привести к поражению кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис на выборах в ноябре.

До этого турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер заявил, что украинские власти согласятся на переговоры с Россией только при наличии разрешения от западных стран.

Он отметил, что для начала нужно дождаться результатов выборов Соединенных Штатов. По его мнению, вариант с проведением переговоров в Стамбуле является невозможным на данный момент.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.

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