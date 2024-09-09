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Путин обратился к Ким Чен Ыну

Путин выразил уверенность в укреплении партнерства России и КНДР

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телеграмме лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну выразил уверенность, что РФ и КНДР будут планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Российский лидер отметил, что укрепление партнерства двух государств идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на корейском полуострове и в регионе.

6 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Северная Корея проходят невероятные вызовы санкционной войны.

28 августа статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо провели переговоры в Пхеньяне, в ходе которых обсудили вопросы по углублению и развитию экономического сотрудничества между двумя странами. В переговорах также участвовали заместитель министра химической промышленности КНДР Ким Хва Сик и временный поверенный в делах Российской Федерации в Северной Корее Владимир Топеха.

Ранее сообщалось, что в России начнут продавать пиво из КНДР.

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