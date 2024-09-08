Врио губернатора Середюк лидирует на выборах в Кемеровской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк, представляющий «Единую Россию», после обработки 99,81% протоколов набирает на выборах 78,39% голосов. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ сообщает ТАСС.

На втором месте — кандидат от ЛДПР Мария Городештян с 7,18% голосов. Третье место занимает представитель КПРФ из Совета народных депутатов Беловского городского округа Александр Карпов, набравший 5,93%. Следом идут заместитель председателя Законодательного собрания Кемеровской области от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Юрий Скворцов с 4,93% голосов и депутат областного парламента от партии «Новые люди» Роман Клейстер, набравший 2,98%.

Согласно предварительным итогам дистанционного электронного голосования, в Мосгордуму восьмого созыва проходит большинство кандидатов от партии «Единая Россия». ЕР получает 38 мандатов, КПРФ — 3, самовыдвиженцы — 2, «Новые люди»— 1, СРЗП — 1, а «Коммунисты России», ЛДПР и РЭП «Зеленые» не получают ни одного мандата.

Ранее сообщалось, что в РФ возбудили пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.