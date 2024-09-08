Медведев сравнил ДЭГ и голосование по почте в США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что дистанционное электронное голосование является лучшей альтернативой голосованию по почте, которое практикуется в США и других странах. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот формат все больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный», — подчеркнул чиновник.

Отмечается, что проверить «что и как происходит» при электронном голосовании можно в соответствии с установленными процедурами, что отметает всякие сомнения в его превосходстве над традиционным голосованием по почте.

До этого явка на федеральном ДЭГ достигла 88%.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. В этом году ДЭГ применяется при голосовании в 25 регионах. «Газета.Ru» рассказывала, как принять участие в онлайн-голосовании и почему это удобно.

Ранее Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.