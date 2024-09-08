Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев сравнил ДЭГ и голосование по почте в США

Медведев заявил о преимуществе ДЭГ перед голосованием по почте

close
Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что дистанционное электронное голосование является лучшей альтернативой голосованию по почте, которое практикуется в США и других странах. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот формат все больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный», — подчеркнул чиновник.

Отмечается, что проверить «что и как происходит» при электронном голосовании можно в соответствии с установленными процедурами, что отметает всякие сомнения в его превосходстве над традиционным голосованием по почте.

До этого явка на федеральном ДЭГ достигла 88%.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. В этом году ДЭГ применяется при голосовании в 25 регионах. «Газета.Ru» рассказывала, как принять участие в онлайн-голосовании и почему это удобно.

Ранее Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами