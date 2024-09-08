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Явка на онлайн-голосование в РФ составила почти 90%

Минцифры: явка на федеральном ДЭГ достигла 88%

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В России явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в третий день выборов достигла 88%, передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

В ведомстве отметили, что к ДЭГ присоединились Ярославская область, Алтайский край, Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.

«Общая явка на федеральной платформе на 15:00 мск 8 сентября составляет 88%», — заявили в Минцифры.

По данным ведомства, самая высокая явка в Марий Эл (93%). За ней следуют Липецкая, Вологодская, Костромская области и Республика Алтай с 92%.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. В этом году ДЭГ применяется при голосовании в 25 регионах. «Газета.Ru» рассказывала, как принять участие в онлайн-голосовании и почему это удобно.

Ранее депутат Миронов открестился от письма с угрозами Псковскому избиркому.

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