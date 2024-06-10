Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером»

Результаты выборов в Европейский парламент Социал-демократической партии Германии показали, что представляющий политическое объединение Олаф Шольц является крайне непопулярным канцлером в своей стране. Такую оценку дал журналист France 24 Ник Холдсворт.

«Олаф Шольц уже является крайне непопулярным канцлером. Это худшие результаты для его партии СДПГ со времен Второй мировой войны. Уже пять лет назад на европейских выборах были наихудшие результаты – эти еще хуже», — заявил журналист.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Европарламент демонстрирует их несостоятельность как политиков.

До этого опрос, проведенный социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, показал, что работой правящей в ФРГ коалиции «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) не удовлетворены большинство жителей Германии.

Ранее Володин призвал Макрона и Шольца уйти в отставку.