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Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву

Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман прибыл в Москву

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Телеграм-канал «Государственная Дума»

Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы (ГД).

Уточняется, что Чан Тхань Ман прилетел в Россию по приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. У трапа его встретил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

Согласно сообщению Госдумы, 9 сентября состоится двусторонняя встреча председателя ГД и Чан Тхань Мана, а также третье заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы РФ и Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам.

В июне президент России Владимир Путин посещал Вьетнам. Как отмечало агентство Bloomberg, несмотря на предостережения со стороны США, в Ханое российскому лидеру был оказан теплый прием. Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг высказывал мнение, что государственный визит Путина во Вьетнам свидетельствует об уважении к народу этой страны.

Ранее политолог заявил о важности укрепления партнерских отношений России с Вьетнамом.

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