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Захарова сравнила США с маньяком с газонокосилкой

Захарова объяснила стремление мира в БРИКС усталостью от похожих на маньяка США

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие страны хотят присоединиться к БРИКС, поскольку устали от агрессивных действий Соединенных Штатов, похожих на «голливудского маньяка то с газонокосилкой, то с пилой». Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что мир устал от «американских наскоков», местами скрытой и открытой агрессии Вашингтона. Государства голосуют за другую форму международных отношений, основанную на международном праве, указала представитель МИД РФ.

«Но коль скоро Вашингтон, как какой-то маньяк из собственного же голливудского кино, то с газонокосилкой, то с пилой, то с каким-то топором все изничтожает, соответственно, мир вынужден искать новые формы взаимодействия. И эти формы такие, как БРИКС, а не такие, как НАТО», — сказала Захарова.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день более 30 стран проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, некоторые государства высказывают желание присоединиться к объединению. По словам Путина, новые члены объединения смогут внести свой вклад в развитие БРИКС, поскольку их экономики характеризуются быстрыми темпами развития.

Ранее в Кремле обозначили пределы для расширения БРИКС.

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