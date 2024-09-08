Захарова русской пословицей прокомментировала принятие закона об иноагентах в Грузии

Ситуация вокруг принятия закона об иностранных агентах в Грузии показала, кто для республики друг, а кто – враг. В беседе с ТАСС она обратила внимание, что все, «кто готов был официальный Тбилиси зацеловать», после принятия соответствующего закона стали угрожать Грузии.

«В русском языке есть фраза: не было бы счастья, да несчастье помогло… История с законом об иноагентах в Грузии — это то самое несчастье, которое помогло больше, чем счастье. Эта ситуация выявила истинных заказчиков дестабилизации ситуации в этой стране. Она показала, кто есть Грузии друг, кто враг, а кто «так». Когда «так» — оно иногда хуже, чем враг. Эта ситуация стала лакмусовой бумажкой», — заявила Захарова.

По ее словам, после принятия закона об иностранных агентах, с помощью которого страна решила защитить себя от цветных революций, все, кто готов был «осыпать разными благами и бонусами» Грузию перешли к открытым угрозам.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

В конце июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостанавливает выделение помощи Грузии на сумму свыше $95 млн и считает действия ее правительства несовместимыми с членством в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Он отметил, что причиной являются «ложные и антидемократические заявления» Тбилиси.

Ранее в Грузии назвали Запад «врагом страны».