Запад является «врагом Грузии». Об этом заявил председатель «сакребуло» (заксобрания) города Гори (родина Иосифа Сталина) Давид Размадзе. Его слова цитирует газета «Взгляд». Так парламентарий отреагировал на критику грузинского закона «О прозрачности иностранного влияния» (аналог российского закона об иноагентах).

«Запад является врагом нашей страны. Запад скинул маски, и мы увидели его настоящее лицо. Запад насадил в Грузии в оппозиции своих агентов как «партию войны», — подчеркнул Размадзе.

Он добавил, что США «невозможно больше считать стратегическим партнером Грузии».

14 мая парламент Грузии принял закон об иностранных агентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

15 июля Зурабишвили впервые обратилась в конституционный суд с иском против закона об иноагентах. Президент республики считает документ, принятый правящей партией «Грузинская мечта», антинациональным и несовместим с конституцией. Она также критиковала партию, называя ее «русской мечтой» из-за их политики.

Ранее в Грузии обвинили США в «фарисействе».