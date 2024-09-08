В МИД заявили о превращении предвыборной гонки в США в Хеллоуин

Предвыборная гонка в США превратилась в Хеллоуин, где уже нет места ни адекватным дебатам, ни программам кандидатов. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотя почему мы все время идем на поводу у них, используем вбрасываемые ими клише? Какая же это гонка? Это какой-то, пардон, Хеллоуин. Потому что это же не кандидаты, которые отстаивают свои позиции», — сказала дипломат на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Захарова добавила, что предвыборная гонка в США стала «чудовищным театром абсурда». По ее словам, сегодня кандидаты на пост главы государства обмениваются оскорблениями и агрессией, используя лексику ненависти и злобы.

До этого представитель МИД РФ заявила, что Москва не вмешивается в выборы в США и их внутренние дела, оставляя американцам право разбираться в своих проблемах самостоятельно. Таким образом Захарова прокомментировала выход президента Соединенных Штатов Джо Байдена из предвыборной гонки.

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