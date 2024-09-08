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Посол рассказал о взаимодействии России и Германии по «Северным потокам»

Посол Нечаев: Россия не получала достоверных данных от ФРГ по «Северным потокам»

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Global Look Press

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не получала от немецкой стороны никаких достоверных сведений по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что ФРГ не предоставила «никакой достоверной информации» и «убедительных документов» в ответ на многочисленные запросы. Речь идет об обращении генеральной прокуратуры по линии правовой помощи, обсуждении в Совете Безопасности ООН, обращении Михаила Мишустина к другим правительствам, в том числе Германии, о международном расследовании.

Нечаев отметил, что подобное развитие событий удручает.

20 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Германия должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Ранее Путин назвал «шизофренией» нежелание ФРГ включить нить «Северного потока».

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