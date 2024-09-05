Путин назвал «шизофренией» нежелание ФРГ включить нить «Северного потока»

Президент России Владимир Путин назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода «Северный поток». Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого представлена в Telegram-канале Кремля.

«Получать через территорию Украины могут, получать через «Турецкий поток» могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря — не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто», — заявил он.

По его словам, 27,5 млрд кубических метров газа пошло бы в Германию через «Северный поток», если бы они договорились с Москвой включить поток. Президент высказал непонимание отказа от такого решения.

20 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Германия должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Ранее стало известно о «ярости на Варшаву» в Германии из-за «Северных потоков».